グランドプリンスホテル大阪ベイは、2025年10月18日(土)から11月30日(日)までの期間、館内1階のブッフェレストラン「The Cafe」にて、秋限定のグルメイベント「A Taste of the Harvest Buffet〜世界の収穫祭」を開催する。【写真】サクサクのパイで魚介を包み込んだフランス料理。濃厚なクリームソースとともに魚介の旨みが口いっぱいに広がる本ブッフェでは、世界各国の秋の収穫祭をテーマに、フランスやアメリカ、アジア諸国、日