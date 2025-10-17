ブタクサが飛び交う季節が到来！すでに花粉症の症状が出始めている人も少なくないはず。そんな中、スヌーピーのエンボスデザインがあしらわれた新作マスクが、「日本マスク」から発売された。【写真】スヌーピーがあしらわれた新作マスクを見る「スヌーピー30枚入りBOXマスク(Nature)」(1430円)スリーブボックスは閉じた状態も引き出した状態もとびきりキュート！お花畑でまどろむスヌーピーをデザインまずひとつめは、「スヌーピ