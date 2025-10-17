作家で妖怪学者の荒俣宏さん（78歳）は、日本有数の奇書の蒐集家としても知られる。『帝都物語』などのヒット作を世に出しながら、世界中の幻想文学の翻訳を手がけ、『トリビアの泉』『出没！アド街ック天国』などのテレビ番組では、博識な解説役として活躍してきた。今年7月に2万冊もの蔵書の大半を処分して、戸建てからマンションへと引っ越した荒俣氏。半生をかけて蒐集してきたコレクションを手放したことで、肉体的、そして精