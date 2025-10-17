日銀高知支店は県内の景気について「緩やかに持ち直している」と判断を据え置きました。日銀高知支店は、9月上旬以降の県金融経済概況を発表し、県内の景気について「緩やかに持ち直している」と判断を据え置きました。判断の据え置きは2024年11月以降、11か月続いています。県内の観光については「持ち直している」から「回復している」に、判断を引き上げました。今年8月の県内の主要観光施設を訪れた人の数は、速報値で前の年の