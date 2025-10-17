内モンゴル自治区のエレンホト鉄道口岸を通過して入境する中欧班列。（９月３日、ドローンから、エレンホト＝新華社配信／郭鵬傑）【新華社フフホト10月17日】中国内モンゴル自治区の二連浩特（エレンホト）鉄道口岸（通関地）で9月8日、今年同口岸経由で出入境した「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車）の貨物量が30万TEU（20フィートコンテナ換算）を突破した。これは2024年より23日早い目標達成で、1日平均約10本