クマ富山市の住宅地でクマ1頭が目撃されたとして、市は17日、臨時会議を開き住民に注意を呼びかけた。市は16日、自治体の判断で銃猟を可能とする「緊急銃猟制度」に基づき発砲許可を出したが、クマは見つからず約40分後に解除した。環境省によると、許可は全国で4例目。市によると、16日午前8時10分ごろ、同市小杉の民家敷地で住民がクマを目撃したとの連絡があった。捕獲態勢が整った午前10時10分ごろ、藤井裕久市長が緊急銃