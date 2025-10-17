ウクライナでの戦闘終結をめぐり、アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領がハンガリーで首脳会談を開くことで合意しました。トランプ大統領は「2週間以内」に行われるだろうとしています。トランプ大統領は16日、プーチン大統領と電話で会談し、ウクライナでの戦闘終結に向けて、来週、アメリカとロシアの間で高官協議を開くことで合意したと明らかにしました。さらに、ハンガリーの首都ブダペストでプーチン氏と直接