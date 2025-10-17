本年度のクマによる犠牲者が過去最多となったことを受け、浅尾慶一郎環境相は17日の閣議後記者記者会見で被害防止に向け談話を発表した。出没情報への注意を求めるとともに、環境省はクマの捕獲を含め個体数管理を一層強化すると述べた。