クマに襲われたと見られる男性の行方が分からなくなっている岩手県北上市できょう、身元不明の遺体が見つかり、クマ1頭が駆除されました。記者「こちらが、きのう男性が行方不明となった温泉施設です。現在、警察と猟友会が集まっていて、これから2日目の捜索が始まろうとしています」行方が分からなくなっているのは、北上市和賀町の瀬美温泉の60歳の男性従業員です。この男性従業員は、きのう午前10時から1人で露天風呂の清掃を