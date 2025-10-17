自民党の高市総裁は、きょうから始まった靖国神社の秋の例大祭での参拝を見送り、玉串料を奉納しています。東京・九段の靖国神社では、きょうから3日間秋の例大祭が行われています。関係者によりますと、自民党の高市総裁は、秘書を代理にたてた形で議連での参拝に参加していますが、自身の参拝は見送り、玉串料を奉納しました。自らが総理大臣に選出された場合の外交への影響などを考慮して、判断したものとみられます。自民党