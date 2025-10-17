大谷映美里さんプロデュースの「melady（ミレディ）」から待望のマンスリーカラコンが登場♡1dayで人気の３カラー、Princess Chocolat（プリンセスショコラ）、Idol Ring（アイドルリング）、Lady Black（レディブラック）がラインナップ。1箱2枚入り1,540円（税込）で、かわいさもコスパも両立。学校や日常使いにもぴったりな、毎日使えるレンズです♪ プリンセス気分♡Princess Chocolat Princess