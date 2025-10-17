字が震えて書けなくなる謎の症状がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】普段の字と見比べてみると……「きゅ、急に字がまともに書けなくなった…なんだこれ…頭はハッキリしてるし呂律も回るし視野に欠けもなくちゃんと歩けるのに字だけなんか震える」とその様子を紹介したのは金里遠玖さん（@kanaritooku）。メモ用紙に「お弁当」「スプーン」などと書こうとするのだが、まるで利き手じゃない手で書いたように震えた筆跡…。