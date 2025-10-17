世界的ハードロックバンド、KISS（キッス）のジーン・シモンズ（76）が17日、X（旧ツイッター）を更新。オリジナルメンバーのエース・フレーリーさんが死去したことを伝え、追悼した。シモンズは「心が張り裂けそうです。エースが亡くなりました」と報告。「エースの偉業に誰も勝てません。彼がファンを愛していたことは知っています。何度もそう言ってくれました」としのんだ。続けて「さらに悲しいことに、エースは12月にケネデ