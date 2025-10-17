女優大友花恋（26）が17日、都内で行われた、「手間抜きレストランPR発表会」に登壇した。10月18日は冷凍食品の日。で、大友は「普段から食べることにすごく関心がありまして、かつ10月生まれなので、勝手にすごく親近感というか。通ずる部分があってうれしい」と笑顔。“手間抜き”の言葉について「私も普段から冷凍食品を活用して楽しくお料理をしているので、手間抜きってポジティブな印象があるよなって。しっくりきました」