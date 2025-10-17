海南省海口国境検査総所によると、15日の時点で海南省の出入国者数は延べ200万人を突破し、前年同期比22．4％増加した。このうち入出国した外国人は、同45．1％増の延べ106万人を上回り、出入国者総数の53％を占めた。新華網が伝えた。ビザ免除措置で海南省を訪れた外国人は延べ43万人に達し、入国した外国人旅行者総数の88．9％を占め、ビザ免除措置による入国が海南省を訪れる外国人の主な入国のスタイルとなっている。（提供/人