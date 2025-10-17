占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。しし座さん（7月23日〜8月22日生まれ）の幸せのカルテあなたのリセットスイッチは、「失望」です。前向きで、ポジティブなのが、しし座さん。だからこそ、「思ったのと違った」展開が耐えられません。一度でもいいと思ってしまっ