ソフトバンクは17日、秋季練習を筑後のファーム施設で行うと発表した。期間は30日から11月14日まで。同2日、6日、10日は休日。タマスタ筑後のスタンド席を一部無料開放するほか、イベントなどを行う。また、みずほペイペイドームでも一部選手が秋季練習を行うが、一般には開放されない。