「昨日の敵は今日の友」。まさに電光石火で自民党と日本維新の会が連立協議入りした。早ければ20日にも両党の代表が連立合意の署名をして、10月21日には自民・維新連立政権によって女性初の総理大臣がこの国に誕生する。公明党の連立離脱からわずか6日での急転直下に何があったのか。ジャーナリストの長島重治氏がその真相を探った。 【画像】黒髪ロングヘアーでニッコリ…1992年、参議院選に無所属で出馬表明した際