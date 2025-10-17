国土交通省は17日、大阪・関西万博で運行されていた電気自動車（EV）バスに複数の不具合が確認され、販売元の「EVモーターズ・ジャパン」（北九州市）が所有する全317台の総点検を指示した結果、3割に上る113台にブレーキ部品の損傷など不具合が確認されたことを明らかにした。同社に不具合の原因究明と、再発防止策の策定を求めた。（金子晋輔）