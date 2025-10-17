歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。手作りしたアクセサリーを制作過程とともに紹介し、「めっちゃ素敵!!」「オシャレで可愛い」「アイデアがすごい」「作るお姿が器用でうらましいです」などと反響を呼んでいる。【動画】「アイデアがすごい」「オシャレで可愛い」篠原ともえが手作りしたアクセサリー＆衣装披露したのは、7日に放送