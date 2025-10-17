元体操日本代表でタレントの田中理恵（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。体操を始めた長男（2）の練習風景を公開した。【写真】「成長している」体操始めた長男の練習風景を公開した田中理恵田中は先月の投稿で、長男が体操を習い始めたことを報告していた。この日の投稿では、「今日も体操頑張りました」と長男がボールと元気いっぱいにジャンプする姿を収めた写真をアップ。「泣いたり笑ったり 毎日毎日忙しいね」と