天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、11月17日から22日までラオスを訪問されることが閣議で決定しました。愛子さまが、外国を公式に訪問されるのは初めてです。【映像】笑顔の愛子さま宮内庁によりますと、愛子さまは17日に羽田空港を出発し、タイのバンコクを経由してラオスの首都ビエンチャンに向かわれます。18日にはトンルン国家主席を表敬訪問するほか、副主席が主催する晩さん会に出席される予定です。また、20日にはラ