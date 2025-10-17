埼玉県上里町七本木の関越自動車道で起きたトラックと乗用車が絡む事故の現場＝17日午前10時58分（共同通信社ヘリから）17日午前6時40分ごろ、埼玉県上里町七本木の関越自動車道で「事故があった」と119番があった。県警や地元消防によると、トラックと乗用車が絡む事故で男性6人が負傷し、病院に搬送された。うち2人が意識不明の重体。県警は事故原因を調べる。県警によると、乗用車には5人、トラックには1人が乗っていた。現