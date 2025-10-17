10月16日、新潟県村上市の国道上で普通乗用車とクマが衝突する事故がありました。車は自走不能になったものの、運転手の女性にケガはありませんでした。16日午後6時半前、村上市葡萄の国道7号上で、普通乗用車が村上市方面から府屋方面に向かって走行していたところ、左側から体長約1メートルのクマが現れ、衝突したということです。クマはその後逃げていきました。警察によりますと、車は左前方が破損し、自走不能になった