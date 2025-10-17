女優の山崎紘菜が、素敵な撮影オフショットを公開した。１７日までに更新したインスタグラムで、クマの絵文字をつけ、「＃週刊文春『＃原色美女図鑑』本日発売になりました。みてねぇ＃ぼくはくま＃まだオフショあるのでまた載せるねぇ」とつづって、ブラウンのもこもこノースリーブトップス、スリッパに茶色のパンツを着た姿をアップした。この投稿には「かっこよすぎ」「声出た！」「超絶美しい」「おとなぁ〜」「めっち