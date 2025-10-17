◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦マリナーズ―ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ブルージェイズの通算２２１勝右腕Ｍ・シャーザーが１６日（日本時間１７日）、リーグ優勝決定シリーズ２勝目を目指して敵地のマリナーズ戦に先発登板。交代拒否にも見える続投で、６回途中２失点。ナショナルズ時代の１９年以来のポストシーズン勝利の権利を得た。５回２死一塁の場面でシュ