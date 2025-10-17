ＪＲＡは１０月１７日、２０２０年京王杯２歳Ｓ・Ｇ２を制したモントライゼ（牡７歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ダイワメジャー）の競走馬登録を１０月１６日付で抹消したと発表した。今後は京都府亀岡市のシルヴァーノステーブルスで乗馬となる予定。同馬は右前浅屈腱不全断裂を発症していることが判明した。通算成績は２９戦３勝、総獲得賞金は９５２２万５０００円。１０月４日の東京・障害オープン（９着）がラストランとなっ