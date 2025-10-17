◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦で接戦を制し、３勝無敗とした。これまでのメジャーの７試合制のポストシーズンでは３勝無敗となったチームは０４年のア・リーグ優勝決定シリーズのヤンキースを除く４１チーム中４０