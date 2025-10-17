日本維新の会の吉村洋文代表が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にリモート生出演。１６日に行った自民党の高市早苗新総裁との連立を見据えた政策協議について語った。その中で吉村代表は「政策協議の中身についてはかなり大きな改革項目も含まれているので簡単にはいかないと思います」コメント。そして「ただ高市総裁の国を前に進めていきたいという強い思いと熱量がある我々は感じ