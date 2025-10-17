自民党・高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表は2025年10月15日に会談を行い、連立政権に向けた政策協議を行うことで合意した。翌16日、早くも自民・維新両党による政策協議がスタートしている。26年にわたる公明党との連立の解消が決まり、新たな連立を模索する自民党。しかし、高市氏は30年前の著書で、「連立政治」を強く批判していた。「連立政権がこれ以上続けば、日本はダメになる」高市氏が連立政権に関する持論をつづ