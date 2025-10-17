気象台は先ほど午前11時に、霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを3から、2の「火口周辺規制」に引き下げました。 気象台はきょう17日午前11時、新燃岳について「火山活動に低下傾向が認められる」として、噴火警戒レベルを3の「入山規制」から2の「火口周辺規制」に引き下げました。 今年6月に、7年ぶりに噴火し、噴火警戒レベルが引き上げられていました。 気象台は火口からおおむね2キロまで弾道を描いて飛ぶ大きな噴石などに