周知キャンペーンJR高松駅前高松市浜ノ町 香川県の最低賃金が18日から、1時間当たり1036円に引き上げられます。 最低賃金の改定を周知しようと17日朝、JR高松駅前で香川労働局の職員ら約20人が、リーフレットが折り込まれたポケットティッシュを配りました。 18日から香川県の最低賃金は、現在の1時間当たり970円から66円引き上げられて1036円となります。 時給で示す現在の方式になった2002年