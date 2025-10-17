アジア株香港株大幅安、米中対立懸念ベッセント連日中国批判韓国株は逆行高、米韓交渉進展 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 25541.99（-346.52-1.34%） 中国上海総合指数 3883.31（-32.58-0.82%） 台湾加権指数 27464.66（-183.21-0.66%） 韓国総合株価指数 3780.21（+31.84+0.85%） 豪ＡＳＸ２００指数 9004.20（-64.20-0.71%） アジア株は韓国を除いて下落。 米中対立