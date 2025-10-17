◎全国の天気東北から九州にかけて青空が広がり、多くの所で洗濯日和となるでしょう。ただ、関東の沿岸部や九州南部、東海の内陸などでは、にわか雨がありそうです。沖縄も雨の降る所があるでしょう。北海道は雲が多く、一部で雨が降りそうです。◎予想最高気温前日より高い所が多く、名古屋は6℃高い29℃、仙台は6℃高い22℃、盛岡は8℃高い22℃の予想です。東京は25℃で、4日ぶりに夏日が戻るでしょう。西日本は30℃くらいまで上