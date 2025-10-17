重慶市の魚嘴駅を出発した「西部陸海新ルート」の定期貨物列車。（９月２８日、ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社北京10月17日】中国税関総署はこのほど、西部地域の2024年の貿易額が初めて4兆元（1元＝約21円）を超え、中国全体の9.2％を占めたと明らかにした。今年1〜9月の貿易額は前年同期比10.2％増の3兆2100億元だった。家電やオートバイ、家具など従来型製造業の輸出が2割以上伸び、リキッドコーヒーやキ