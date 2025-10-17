TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が17日までに自身のインスタグラムを更新。2019年入社の同期3ショットを投稿した。近藤アナは「ご褒美なお仕事でした」と題して投稿。「改めていい同期に恵まれたと心から実感した日」と2019年入社の同期である篠原梨菜アナ、若林有子アナとの3ショットを公開した。ネットでは「みなさんステキ」「最高の同期ですね」「美しくて魅力的な3ショット」「美女三人衆」などの声あがった。