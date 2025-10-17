［Ｔｈｅ論点］女子大の苦境が深刻です。少子化に加え、高校生の共学志向や女子大離れが高まっているためです。生き残りをかけて共学化にかじを切る女子大が相次ぐ一方、建学の精神を貫いて「女子大学宣言」を掲げる大学も現れました。女子大の存在意義について、皆さんはどう考えますか？［Ａ論］男女共学化で多様な学びを…新たな教育や研究探る女子大で全国最大規模を誇る武庫川女子大（兵庫県西宮市）が７月、２０２７年度