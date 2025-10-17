子どもがいじめられている現場に遭遇したら、親としてかなりショックですよね……。だけど、いじめっ子もまだ子ども。大人の対応次第で、変わってくれる可能性もあるようで？今回は、娘さんのためにいじめっ子に言い聞かせたお母さんのエピソードをご紹介します。こっち来ないで「4歳の娘は発達がゆっくりで、周りの子と比べるととても幼いです。ある日、幼稚園のお迎えに行ったら、同じクラスの子が『〇〇ちゃんあっち行って』