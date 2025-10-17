最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり173円10銭で、4週ぶりに値下がりました。今月14日火曜日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり173円10銭で、前の週から90銭下がりました。値下がりは4週ぶりです。価格を調査している石油情報センターによりますと、値下がりの要因は産油国の増産が続いているためで、円安の影響を受けますが来週も小幅な値下がりが予想されて