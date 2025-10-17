ステムリムが反落している。１６日の取引終了後、大阪大学と出願した栄養障害型表皮水疱症の根治治療を目的とした幹細胞遺伝子治療技術（開発コードＳＲ－ＧＴ１）が日本国内で特許登録されることになったと発表。これを受けて朝方は高く始まったものの買いが続かなかった。 栄養障害型表皮水疱症は、日常生活の軽微な外力で皮膚に熱傷様の水疱やびらん、潰瘍を形成する遺伝性疾患で現在、根治的治療法はない。