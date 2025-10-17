「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、メタプラネットが「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でメタプラは朝方に一時大幅安となった後、急速に下げ渋るなど荒い値動きをみせている。同社はホテル事業を運営するが、近年はビットコインの保有を進めるなど仮想通貨（暗号資産）分野に傾注していることで知られる。ビットコイン価格の上昇を手掛かり