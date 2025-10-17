フレアスが反落している。１６日の取引終了後に発表した９月度の月次売上（速報）が前年同月比１７％減となったことが嫌気されている。９月１日に、医療対応型療養施設の全て及び看護小規模多機能型居宅介護施設の一部を事業譲渡したことが響いた。なお、マッサージ直営事業は同７％増、マッサージフランチャイズ事業は同７％増と伸長した。 出所：MINKABU PRESS