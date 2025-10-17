10月24日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『あかちゃんまんとしぶがきじいさん』あまくて、おいしい、ほしがきを、つくっている、しぶがきじいさん。あかちゃんまんと、メロンパンナが、ほしがきづくりの、おてつだいを、してくれるんだよ！あかちゃんまんは、たくさんのかきに、おおよろこび！とっても、たのしそうだね！でも、そこへ、ばいきんまんが、やってきて……！？ほかに…『しょくぱんまんとはみがきこち