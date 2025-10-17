今週は京都競馬場で（芝2000m）が行われる。今年は春のクラシックを制した2頭が出走し、最後の一冠を座を競う。ここでは、過去10年から2013年以降の京都開催を参照。エンブロイダリーとジョスランにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■エンブロイダリーに「3.0.1.1」の追い風 春には桜花賞を制し世代のトップに躍り出たエンブロイダリー。その後オークスは馬券外に敗れ、同レース