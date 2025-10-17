17日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比450.43円（-0.93％）安の4万7827.31円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は427、値下がりは1127、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は141.42円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が102.36円、ファナック が19.87円、日東電 が18.86円、中外薬 が18.38円と並んだ。 プラス寄与