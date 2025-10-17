ナ・リーグ西地区のドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に3－1で勝利。3連勝で2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけた。最終回は佐々木朗希投手が相手打線を三者凡退に。前回登板で低下していた球速も復活、最速99.8マイル（約160.6キロ）を計測した。 ■投打が噛み合い主導権握る ドジャースは初回に、