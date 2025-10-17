17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 9216721.9 39440 ２. 純金信託 3900997.1 24400 ３. 日経Ｄインバ 1493348.86669 ４. 日経ブル２6788 8.8 424.4