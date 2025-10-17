◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース 3-1 ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはリーグ優勝決定シリーズで3連勝。2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけました。日本時間17日に行われた第3戦。初回には大谷翔平選手の3塁打で好機をつかみ、ムーキー・ベッツ選手のタイムリーで1点を戦制します。直後には同点に追いつかれるも、6回に2点を勝ち越し。この2点のリードのまま迎えた9回には