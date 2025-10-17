俳優でタレントのさとう珠緒が17日、自身のインスタグラムを更新し、日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（毎週木曜後8：00）出演時の“黒髪ぱっつん”姿を披露した。【写真】黒髪×ぱっつん前髪大胆イメチェンしたさとう珠緒投稿では「ぐるナイ前髪ぱっつん企画」と題し、普段は自分でメイクをしないというさとうが「しっかりメイクでびっくり」と撮影の裏側を報告。番組での変身企画の一環として黒髪と前髪ぱっつ