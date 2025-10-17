世界的ハードロックバンド、KISS（キッス）のエース・フレーリーさんが死去した。74歳だった。遺族が発表した。死因は明らかになっていない。報道などによると、9月末にスタジオで転倒し入院、公演をキャンセルしていた。また、フレーリーさんの公式サイトではこの日「グラミー賞にノミネートされ、ロックの殿堂入りを果たしたロックギタリスト、そしてKISSの象徴的な創設メンバーであるエース・フレーリーが、本日74歳で亡くなり